Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida difende il vino, nel mirino di Oms e Ue che sono tentati di imporre di etichettarlo come prodotto dannoso alla salute, sottolineando, a Bruxelles a margine del Consiglio Agrifish, che un consumo “moderato” della bevanda alcolica, come quello che se ne fa in Italia, non può essre considerato un “pericolo”. Gli italiani, del resto, sono consumatori di vino e sono il popolo più longevo d’Europa, ricorda.