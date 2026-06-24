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Lombardo: "Al via edizione record Wmf 2026 con oltre 800 espositori"

'Una fiera per sviluppare connessioni e capire come applicare la tecnologia per migliorare la società'

Cosmano Lombardo - (foto Adnkronos)
Cosmano Lombardo - (foto Adnkronos)
24 giugno 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo finalmente arrivati a questa nuova edizione del We Make Future: startup da tutto il mondo, aziende, big tech, innovatori, professionisti, qui a Bologna per sviluppare connessioni e business, ma non solo. Questa fiera, infatti, unisce attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, e per capire come applicare l’Intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business, ma anche per migliorare la nostra società”. Lo dice Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del We Make Future, a margine della cerimonia di inaugurazione del festival, che andrà in scena da oggi a venerdì nei padiglioni di BolognaFiere.

Tra i più grandi eventi mondiali dedicati alla tecnologia e all’innovazione digitale, al Wmf 2026 parteciperanno oltre mille speaker, più di 3mila fra startup, pmi e investitori, oltre 50 delegazioni estere e 20 padiglioni internazionali con realtà provenienti da più di 90 Paesi: sarà "un’edizione record, con oltre 800 espositori da tutto il mondo", sottolinea Lombardo. "Avremo anche il lancio dell’aereo di carta più grande al mondo, uno spettacolo di oltre 500 droni, e domani sera una festa a Palazzo Re Enzo con cui porteremo l’innovazione anche in città".

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Tag
We Make Future Intelligenza artificiale Tecnologia digitale Innovazione sostenibile
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