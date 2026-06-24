L'Oréal lancia la terza edizione di #JoinTheRefillMovement

L'Oréal Groupe, azienda leader mondiale nel settore della bellezza, lancia la terza e più ambiziosa edizione della sua campagna globale #JoinTheRefillMovement.

Coinvolgendo 4 divisioni, 18 marchi e 28 prodotti, si tratta della campagna di sostenibilità aziendale più completa nella storia del Gruppo. La campagna 2026 si basa sul successo degli anni precedenti ma va oltre: un numero maggiore di marchi si attiva sui social media e collabora in modo sempre più stretto con i rivenditori per garantire che le opzioni di ricarica siano visibili e facilmente accessibili sia nei negozi fisici che online.

La richiesta dei consumatori di soluzioni di bellezza sostenibili è chiara. Secondo un recente sondaggio internazionale di Kantar, l'84% dei consumatori desidera fare scelte più sostenibili. Tuttavia, la consapevolezza riguardo alle ricariche e il divario tra intenzione e azione rimangono delle sfide che questa campagna affronta direttamente: promuovendo la scoperta dei prodotti, rassicurando sulla praticità e le prestazioni e mettendo in evidenza il vantaggio in termini di prezzo.

La campagna 2026 riflette la convinzione di L'Oréal che la bellezza ricaricabile debba essere universale, disponibile a ogni fascia di prezzo, in ogni reparto cosmetico e in tutte e quattro le sue divisioni. Ogni prodotto della campagna ha una sua specifica finalità, offrendo ai consumatori una misura precisa dell'impatto della loro scelta fin dalla prima ricarica.

"Quella che è nata come un'iniziativa pionieristica si è trasformata in una delle nostre campagne più incisive e di vasta portata - ha dichiarato Blanca Juti , Chief Corporate Affairs & Engagement Officer di L'Oréal - Con 18 marchi e 28 prodotti, dimostriamo che la bellezza ricaricabile è per tutti, in ogni categoria, fascia di prezzo e canale. Aiutiamo i consumatori a compiere un semplice cambiamento: scegliere la ricarica. Non come un sacrificio, ma come l'opzione migliore. Minore impatto sul pianeta, maggiore convenienza per il portafoglio".

"In qualità di leader globale nel settore della bellezza, la nostra responsabilità è quella di trasformare le soluzioni circolari in una realtà industriale a livello mondiale - ha sottolineato Ezgi Barcenas, Chief Corporate Responsibility Officer di L'Oréal - Rendere le ricariche la nuova normalità richiede un'evoluzione fondamentale lungo tutta la nostra catena del valore, dalla catena di approvvigionamento alla progettazione del prodotto, dalle partnership con i rivenditori al coinvolgimento dei consumatori. Insieme al nostro L'AcceleratOR programme, identifichiamo, sperimentiamo e scaliamo continuamente le tecnologie innovative che definiranno i materiali e i sistemi di imballaggio di prossima generazione".

La campagna è ulteriormente supportata dagli investimenti di L'Oréal nella produzione di ricariche, tra cui impianti dedicati a Gauchy e Aulnay per le fragranze, Burgos per la cura dei capelli e Vichy per la cura della pelle. Di conseguenza, il numero di opzioni ricaricabili offerte dal Gruppo è aumentato di 3,7 volte tra il 2019 e il 2025. A ciò si aggiunge il programma L'AcceleratOR del Gruppo, che supporta startup e innovatori che esplorano soluzioni di imballaggio di nuova generazione, tra cui imballaggi a base di alghe, bioplastiche derivate dalla canna da zucchero e bottiglie di carta riciclabile.