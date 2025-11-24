circle x black
Cerca nel sito
 

Maciej Ledzion (Endorfina Events), 'concentrarsi su creazione strumenti più strutturati e coerenti'

24 novembre 2025 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Riteniamo che i metodi e gli strumenti siano essenziali perché, come dimostrato dall'indagine riportata, attualmente stiamo procedendo in modo molto poco strutturato e molto informale. Quindi, probabilmente dovremmo concentrarci sulla creazione di strumenti più strutturati e mantenerli coerenti, in modo da poter effettivamente raccogliere i dati e verificare i miglioramenti da un progetto all'altro. Abbiamo bisogno sì degli strumenti, ma unitamente alla coerenza umana". A dirlo Maciej Ledzion, co founder and partner Endorfina Events, al Bea World Festival all'Auditorium Parco della Musica a Roma, a "What's Next? Il futuro della Brand Experience in Europa", dove 27NAMES ha pubblicato il primo European Experience Index 2025 (EEX).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza