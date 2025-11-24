Maciej Ledzion (Endorfina Events), 'concentrarsi su creazione strumenti più strutturati e coerenti'

"Riteniamo che i metodi e gli strumenti siano essenziali perché, come dimostrato dall'indagine riportata, attualmente stiamo procedendo in modo molto poco strutturato e molto informale. Quindi, probabilmente dovremmo concentrarci sulla creazione di strumenti più strutturati e mantenerli coerenti, in modo da poter effettivamente raccogliere i dati e verificare i miglioramenti da un progetto all'altro. Abbiamo bisogno sì degli strumenti, ma unitamente alla coerenza umana". A dirlo Maciej Ledzion, co founder and partner Endorfina Events, al Bea World Festival all'Auditorium Parco della Musica a Roma, a "What's Next? Il futuro della Brand Experience in Europa", dove 27NAMES ha pubblicato il primo European Experience Index 2025 (EEX).