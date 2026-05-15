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Made in Italy: Giansanti (Confagricoltura), 'rafforzare le filiere produttive strategiche per il futuro del Paese'

15 maggio 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per un futuro fatto soprattutto per i consumatori, che si stanno dimostrando sempre più consapevoli e attenti nelle loro scelte, c'è bisogno di rafforzare le filiere produttive che stanno diventando ancora più strategiche. In questa dimensione, l'agricoltura può svolgere un ruolo enorme, garantendo la fornitura di beni primari che sono elemento essenziale nella costruzione, nel caso specifico, dei biscotti". Lo ha dichiarato Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, intervenendo all'evento 'Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana' svoltosi presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio.

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