Made in Italy, Lollobrigida inaugura orto italiano sulla Vespucci: "Tour mondiale fa da traino"

"Abbiamo sperimentato che facendo vedere quello che sappiamo fare le persone capiscono che dietro la qualità del prodotto italiano c'è un prodotto che nasce dalla terra, dal mare, che sappiamo trasformare grazie alla contaminazione culturale dei nostri tremila anni di storia che ci vedono aver assunto qualcosa da ogni cultura del Pianeta. L'intuizione del ministro Crosetto del viaggio dell'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, fa sì che centinaia di migliaia di visitatori che entrano nel villaggio restano sbalorditi e dopo hanno di assaggiare e comprare prodotti italiani". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a margine del tour mondiale del veliero, alla sua 30esima tappa a Doha nel Qatar, dove si è recato lo stesso ministro.

Si tratta di "un'iniziativa che sta producendo effetti dal punto di vista economico molto visibili, - ha aggiunto - non è un caso che l'agroalimentare sta crescendo in maniera ancora più rilevante rispetto ad altre produzioni nazionali in una fase che non è ottimale in termini geopolitici". Con il suo arrivo il ministro Lollobrigida ha inaugurato ufficialmente, insieme all’Ambasciatore d’Italia in Qatar Paolo Toschi e a Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, il primo “Orto Italiano” del Villaggio Italia. Al Villaggio Italia di Doha, l’esposizione internazionale Made in Italy aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri.