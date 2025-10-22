Made in Italy: Matricano (Vanvitelli), "Serve un gioco di squadra per valorizzare la Mozzarella di Bufala Campana Dop"

"Le imprese possono contribuire in modo decisivo a creare un ecosistema forte, capace di offrire servizi reali e un'offerta concreta per il mercato. Ma serve un gioco di squadra tra Consorzio, istituzioni e aziende per costruire una sinergia vera, comunicabile e competitiva all'esterno". È il messaggio lanciato da Diego Matricano, docente di Economia dell'Università Vanvitelli, intervenuto nel corso dell'evento "Mozzarella di Bufala Campana Dop, la sfida europea", svoltosi alla Reggia di Caserta, dove il Consorzio di Tutela ha presentato i risultati delle ricerche di Nomisma e Arcadia sulla percezione e la comunicazione della Dop nei principali mercati europei.