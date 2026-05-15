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Made in Italy: Meroni (Mondelēz Italia), 'da 70 anni dietro ogni biscotto Oro Saiwa c'è la storia collettiva del Paese'

15 maggio 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
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"Siamo qui al Senato della Repubblica Italiana per celebrare i 70 anni di Oro Saiwa. Non si tratta solo di un traguardo aziendale, ma è un momento che appartiene alla storia collettiva del Paese. È da 70 anni, infatti, che Oro Saiwa ha il privilegio e la responsabilità di seguire milioni di famiglie italiane in gesti quotidiani, come la colazione o la merenda, e di partecipare con questi piccoli gesti alla vita collettiva della nazione. Se questi risultati sono stati raggiunti è perché dietro ogni biscotto c'è un sistema, la filiera". Sono le parole di Francesco Meroni, Direttore Marketing di Mondelēz Italia, all'evento 'Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana' svoltosi presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio. L'incontro è stato l'occasione per discutere del valore strategico delle filiere agroalimentari, nonché del loro impatto nel sistema economico e del ruolo della sostenibilità come leva di competitività per il Paese.

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