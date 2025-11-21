circle x black
Cerca nel sito
 

Made in Italy, Urso: "Settore eventi è eccellenza e parte identità storica e culturale Paese"

Made in Italy, Urso:
21 novembre 2025 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quello dell’eventistica può essere considerato ormai un settore d’eccellenza. Sì, è un’industria: quella degli eventi che rappresenta certamente un’eccellenza del Made in Italy, per la sua capacità di organizzare, attrarre attenzione e suscitare emozione come pochi altri sanno fare". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, a conclusione della Live Communication Week, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Questo - ha aggiunto - "fa parte dell’identità storica e culturale dell’Italia sin da quando, millenni fa, si organizzavano eventi a Roma e nelle città dell’Impero, coniugando sport, cultura e arte". Urso ha definito l’industria degli eventi "un palcoscenico della nostra peculiarità nazionale", ricordando che l’Italia "è il Paese con il più grande numero di località e opere riconosciute come patrimonio dell’umanità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Made in Italy eventistica industria degli eventi identità storica e culturale dell'Italia patrimonio dell'umanità
Vedi anche
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza