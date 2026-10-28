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Mandarina Duck si trasferisce in via Frattina e rinnova presenza retail a Roma

Il brand sceglie una delle vie più vive del centro storico, a pochi passi da Piazza di Spagna, per un nuovo store

Mandarina Duck si trasferisce in via Frattina e rinnova presenza retail a Roma
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28 ottobre 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mandarina Duck cambia indirizzo a Roma e lo fa guardando al cuore pulsante del centro storico: il punto vendita lascia la storica sede di via Due Macelli 59 per approdare in via Frattina 76, a pochi passi da Piazza di Spagna. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo nella presenza retail del marchio a Roma e conferma la volontà di abitare le strade dove lo shopping incontra la vita quotidiana della città. Il nuovo store si presenta con un concept contemporaneo ed essenziale, pensato come uno spazio da attraversare con naturalezza. Ambienti luminosi accolgono il visitatore in un dialogo discreto tra architettura e prodotto, mentre arredi dalle linee minimaliste lasciano che siano le collezioni a prendere la scena.

L’esposizione, studiata con cura, accompagna lo sguardo da un oggetto all’altro e ne valorizza forme, materiali e dettagli, restituendo con chiarezza il linguaggio del brand. Sugli scaffali e sulle superfici dello spazio trova posto una selezione di borse, zaini, accessori e valigeria, espressione compiuta dell’identità Mandarina Duck, da sempre legata a design, innovazione e funzionalità. Pezzi nati per accompagnare i ritmi di chi si muove, in città come in viaggio, e in cui l’attenzione alla progettazione si traduce in soluzioni pratiche, riconoscibili, mai prive di personalità. La scelta di Via Frattina, una delle principali arterie dello shopping romano, meta di riferimento per un pubblico nazionale e internazionale, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di consolidamento del canale retail del marchio. Una posizione che rafforza la visibilità di Mandarina Duck e ne consolida il posizionamento in una destinazione dove la tradizione commerciale della Capitale si intreccia con il passo cosmopolita dei suoi visitatori.

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