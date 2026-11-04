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Manovra e Ue: nessun cambio regole, solo clausola di salvaguardia per l'Italia

Un alto funzionario conferma, "ci sono buone ragioni per non cambiare norme e stabilizzare il quadro"

Le sedi della Commissione e del Consiglio, nel Quartiere Europeo di Bruxelles - Foto Adnkronos
Le sedi della Commissione e del Consiglio, nel Quartiere Europeo di Bruxelles - Foto Adnkronos
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04 novembre 2026 | 17.00
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Fatta eccezione per la "flessibilità" prevista nell'ambito della clausola nazionale di salvaguardia (Nec nel gergo comunitario) per la difesa e l'energia, non sono previste altre modifiche del quadro della governance economica dell'Ue a favore dell'Italia. Lo ribadisce un alto funzionario Ue, a Bruxelles.

Per quanto riguarda eventuali modifiche al quadro di bilancio, "non sono a conoscenza di alcuna iniziativa in questo senso da parte della Commissione", dice.

Il Consiglio presto "approverà una decisione che consentirà all'Italia di avvalersi della flessibilità prevista nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale ampliata. Al di là di questo, non ho informazioni su eventuali cambiamenti in cantiere". Peraltro, conclude, "ritengo vi siano ragioni molto valide per stabilizzare il quadro normativo, anziché continuare a modificarlo".

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