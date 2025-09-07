circle x black
Cerca nel sito
 

Giorgetti: "Quest'anno non serve nessuna manovra correttiva"

Il ministro dell'Economia in collegamento con il forum Teha di Cerobbio: "Prudenza paga, il dividendo per bilancio e imprese"

Giancarlo Giorgetti - Ipa
Giancarlo Giorgetti - Ipa
07 settembre 2025 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quest'anno non serve nessuna manovra correttiva". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con il forum Teha di Cernobbio.

"La Legge di Bilancio era legge delle manovre correttive e dei sacrifici imposti agli italiani, la notizia è che quest'anno non serve nessuna manovra correttiva", ha rivendicato Giorgetti spiegando che il governo ha "stretto la cinghia" solo su misure come "il superbonus e il Reddito di cittadinanza".

"Abbiamo fatto un lavoro in modo serio, pragmatico e sulla base dei dati disponibili. Un metodo di serietà e responsabilità e prudenza che sta pagando un dividendo importante per il bilancio e le imprese", aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manovra Giorgetti economia news Cernobbio
Vedi anche
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza