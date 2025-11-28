Manovra: Marchesini (Confindustria), 'ultimo incontro ieri, per crescita occorre più coraggio'

“L'ultimo incontro a Palazzo Chigi, l'abbiamo avuto ieri pomeriggio”, ha detto, riguardo alla Manovra, il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, a margine del suo intervento agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna. “Stiamo dicendo chiaramente che per la crescita occorre di più – ha proseguito il vicepresidente – Occorre avere un pochino più di coraggio, fare di più, ma soprattutto occorre stabilità. Fare un provvedimento come l'iperammortamento ma solo per un anno non serve a nulla, perché le imprese hanno bisogno di progetti almeno triennali”. “Se vogliamo tirare fuori dai cassetti i progetti, devono avere una prospettiva un po' più lunga”, ha aggiunto Marchesini.