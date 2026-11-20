Ognuno resta ai propri posti. Continua la caccia del Centrodestra alle risorse sulla sanità, la Lega insiste su Quota 64 e sul contributo delle banche, Forza Italia continua a sbarrare la strada ad altri aumenti. La prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo vertice di maggioranza per cercare, ancora, di sciogliere i nodi stretti attorno alla legge di bilancio, prima che i lavori parlamentari entrino nel vivo. Intanto, però, via Bellerio rilancia sul condono di Fratelli d'Italia: Matteo Salvini - leader del Carroccio ma anche ministro alle Infrastrutture - ribadisce la propria competenza sul dossier e propone una maxi operazione di silenzio assenso che abbia come protagonisti i Comuni.

"Alcune proposte sono convincenti, altre troppo estensive", dice infatti il vicepremier. "Ciò su cui sono impegnato a lavorare con gli alleati - spiega però - è un'idea che metta insieme tutte le proposte positive fatte, espungendo quelle troppo estensive e che, in nome di un criterio, dia ai comuni l'ultima parola per chiudere centinaia di migliaia di domande giacenti sul condono. Sto lavorando su un principio, da inserire in legge di bilancio: dare un tempo limite ai Comuni, verifichiamo con i tecnici se 120 o 180 giorni, entro cui dovranno dare una risposta positiva o negativa a tutte le domande giacenti". In sostanza, "lavoriamo ad una mega operazione di silenzio assenso, demandata ai Comuni. Ognuno si deve attrezzare per rispondere" ma "i vantaggi economicamente parlando sono soprattutto per gli enti locali", sottolinea Salvini.

Sul Fondo per 'Quota 64' resta inamovibile: in finanziaria ci sarà. Lo ha detto, lo ribadisce, lo sottoscrivono anche il relatore al ddl Alberto Gusmeroli e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Diamo la possibilità di andare in pensione prima rispetto ai 67 anni, penso ci sarà l'adesione di tanta gente che a 64 anni volesse riconquistare spazi di vita", sostiene Salvini, definendo la misura "una liberazione, un atto di giustizia sociale". Se basteranno o meno gli 850 milioni messi a bilancio in finanziaria è presto per dirlo, secondo il segretario. "Essendo una possibilità, potrebbe essere o abbondante o insufficiente: solo nel 2027 scopriremo se c'è un'adesione superiore alle nostra stime o inferiore" e in base alla risposta, quindi, "si potrà calibrare se ci saranno maggiori o minori spese".

Sul 'tavolo' della commissione Bilancio della Camera la Lega ha messo complessivamente 720 emendamenti, che spaziano dalle pensioni alle banche, dalla rottamazione quater al fondo nuovi nati esteso anche ai bambini adottati e in affidamento: "Tanti emendamenti non significa che non condividiamo l'impianto", ricorda il capogruppo del partito a Montecitorio, Riccardo Molinari. Significa però che le misure che implicano eventuali uscite hanno bisogno di essere coperte. Anche perché il governo è ancora alla ricerca delle risorse per la sanità. "Stiamo lavorando per individuare ulteriori risorse, come ho sempre detto", ripete oggi il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "La nostra priorità è soprattutto valorizzare e premiare chi lavora in maniera esclusiva all'interno del Servizio sanitario nazionale. Questo è il primo obiettivo su cui siamo impegnati. Stiamo cercando i fondi necessari, anche se al momento - ammette - non è ancora possibile indicare quante risorse saranno disponibili". E nel mentre, gli azzurri insistono su uno dei punti che più gli stanno a cuore: la pensioni per le forze dell'ordine e le forze armate, su cui, afferma Antonio Tajani, "non siamo disposti a fare un passo indietro". Senza dimenticare, poi, il tema dell'indicizzazione degli assegni pensionistici: FdI vorrebbe alzare la rivalutazione piena per quelli fino a 3mila euro (cinque volte il minimo Inps), da FI sono arrivate cinque proposte, da un contributo per compensare quelli colpiti dal taglio alla perequazione fino all'idea di alzare la soglia del 100% della rivalutazione fino agli assegni pari a sette volte il minimo Inps.

Insomma, quello delle coperture - di pari passo con l'equilibrio dei conti - resta il rompicapo dell'esecutivo. Per Salvini la risposta restano sempre le banche: "Alcune coperture" già previste "arrivano dal contributo che il mondo bancario e finanziario ha dato, ed eventualmente, se tutti lo ritenessero, potrà dare anche in termini maggiori con gioia, con entusiasmo, con la consapevolezza di essere parte di un sistema all'interno del quale, in un momento di difficoltà, chi ha di più, deve dare di più". Secondo il segretario "dopo l'annuncio di questo governo, brutto e cattivo, su input di quelli della Lega, brutti e cattivi" su un emendamento che prevedeva un ulteriore aumento dell'Ires di 3 punti percentuali "in Borsa i valori sono cresciuti e, stando alle stime nel 2026, il sistema bancario italiano avrà guadagni che non hanno precedenti nella storia d'Italia sfondando quota 50 miliardi di euro di utili". Non si tratta "di extraprofitti" puntualizza il leader del Carroccio, ma "semmai scambierei l'ordine semantico: non extraprofitti, ma profitti extra, cioè profitti straordinari pagati dagli italiani, in buona parte dovuti anche alla serietà, alla stabilità e alla coerenza del governo". Ma Tajani tiene il punto: "Credo che sia giusto diano un contributo allo Stato, ma la banca non è il nemico pubblico numero uno, non dobbiamo però fare la caccia alla banca. Esiste il profitto e il profitto viene tassato. Non capisco perché chi fa profitto debba pagare le tasse due volte... E' giusto che paghino le tasse, ma l'extraprofitto non esiste".

Tutti temi, questi, su cui l'esecutivo dovrà trovare una quadra al prossimo vertice di maggioranza. L'appuntamento dovrebbe essere a stretto giro: "Ci rivedremo la settimana prossima ma non abbiamo ancora fissato il giorno", chiosa Salvini. E smentisce ogni ipotesi di frizione interna: "Al tavolo tensioni non ne abbiamo mai avute, sui giornali c'è estremo nervosismo, quando ci troviamo noi no. Sia le nuove coperture che l'esame di centinaia di emendamenti non si fanno in due o tre giorni" e "per fare nuovi investimenti servono nuove coperture: alcune proposte la Lega le ha messe nel suo pacchetto emendativo".