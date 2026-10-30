La nuova estrazione del mercoledì, secondo le stime, dovrebbe portare nelle casse dell’erario maggiori entrate per 30,5 milioni nel 2027
Un giorno in più per tentare la fortuna al gioco del Lotto e del Superenalotto: il testo bollinato del ddl Bilancio introduce un’estrazione settimanale in più, il mercoledì, estesa anche ai giochi opzionali e complementari.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà istituire il nuovo appuntamento - che diventano 5 a settimana - entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. La nuova estrazione, secondo le stime, dovrebbe portare nelle casse dell’erario maggiori entrate per 30,5 milioni nel 2027, 43,1 dal 2028.