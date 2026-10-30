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Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra

La nuova estrazione del mercoledì, secondo le stime, dovrebbe portare nelle casse dell’erario maggiori entrate per 30,5 milioni nel 2027

Superenalotto - Fotogramma
Superenalotto - Fotogramma
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30 ottobre 2026 | 22.45
Redazione Adnkronos
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Un giorno in più per tentare la fortuna al gioco del Lotto e del Superenalotto: il testo bollinato del ddl Bilancio introduce un’estrazione settimanale in più, il mercoledì, estesa anche ai giochi opzionali e complementari.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà istituire il nuovo appuntamento - che diventano 5 a settimana - entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. La nuova estrazione, secondo le stime, dovrebbe portare nelle casse dell’erario maggiori entrate per 30,5 milioni nel 2027, 43,1 dal 2028.

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