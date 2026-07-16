circle x black
Cerca nel sito
 

Mare, Acampora (Assonautica): "Underwater Economy è già realtà industriale concreta"

Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana - (foto ufficio stampa)
Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana - (foto ufficio stampa)
16 luglio 2026 | 17.58
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

“Il Rapporto presentato oggi evidenzia un sistema produttivo che fattura 3,5 miliardi di euro. Sono numeri che confermano come la Underwater Economy non rappresenta soltanto una prospettiva futura, ma costituisce già oggi una realtà industriale concreta, destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nella competitività, nella sicurezza e nell'autonomia strategica del nostro Paese". Lo ha dichiarato Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana, Si. Camera e Cciaa Frosinone Latina, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare.

"Questo primo studio rappresenta una vera pietra miliare, perché ogni politica industriale efficace e ogni strategia di sviluppo richiedono innanzitutto la capacità di conoscere, comprendere e misurare i fenomeni economici che si intendono accompagnare. È esattamente ciò che avvenne quattordici anni fa con il primo Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare promosso dal sistema camerale italiano, che ancora oggi è riferimento imprescindibile per istituzioni, associazioni e imprese”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Underwater Economy Economia del Mare Competitività Sicurezza Autonomia strategica
Vedi anche
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza