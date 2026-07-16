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Mare, Crosetto: "Dimensione subacquea settore strategico per futuro del Paese"

nel messaggio inviato in occasione della presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto - (Fotogrmma/Ipa)
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto - (Fotogrmma/Ipa)
16 luglio 2026 | 18.09
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

“La dimensione subacquea rappresenta uno degli ambiti più strategici per il futuro del nostro Paese, un settore caratterizzato da grandi opportunità di sviluppo economico, tecnologico, energetico e scientifico, ma anche da sfide sempre più complesse che richiedono un approccio integrato e una forte collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca e sistema produttivo”. È quanto sottolineato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel messaggio inviato in occasione della presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana, organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo Parlamentare sull’Economia del Mare.

Nel suo intervento, il ministro ha evidenziato il valore strategico dell’ambiente sottomarino, ricordando come “sotto la superficie del mare passino infrastrutture essenziali per la vita quotidiana e per la competitività del Paese: cavi sottomarini, collegamenti energetici, reti di comunicazione e sistemi dai quali dipendono servizi vitali, sicurezza e crescita economica”. La tutela e lo sviluppo di questo patrimonio, ha aggiunto Crosetto, "richiedono una visione condivisa e una stretta sinergia tra tutti gli attori coinvolti, elementi fondamentali per consolidare la posizione dell’Italia e rafforzarne il ruolo nello scenario internazionale”.

Il ministro ha inoltre ricordato la nascita, quasi tre anni fa, del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, con l’obiettivo di mettere a sistema le eccellenze nazionali e favorire lo sviluppo di tecnologie e competenze in un comparto destinato ad assumere una rilevanza crescente. “Il percorso intrapreso – ha concluso Crosetto – si inserisce in una strategia più ampia di sostegno alla ricerca, all’innovazione, alla blue economy e allo sviluppo di tecnologie dual use, attraverso la collaborazione tra istituzioni, territori, università e imprese”.

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dimensione subacquea sviluppo economico tecnologico energetico scientifico
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