circle x black
Cerca nel sito
 

Mare, La Russa: "La dimensione subacquea sempre più rilevante per tutela interessi nazionali"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa - (immagine di repertorio)
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa - (immagine di repertorio)
16 luglio 2026 | 18.11
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, ha inviato un indirizzo di saluto in occasione della presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana, ospitata oggi presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica. Nel messaggio, La Russa sottolinea il valore strategico, industriale e tecnologico del comparto underwater, evidenziando come la dimensione subacquea rappresenti un ambito sempre più rilevante per la tutela degli interessi nazionali, per la sicurezza delle infrastrutture critiche e per lo sviluppo dell’economia del mare. "Al di sotto della superficie del mare – rileva il presidente del Senato – si concentra un patrimonio di infrastrutture, risorse, conoscenze e tecnologie che riveste un ruolo sempre più determinante". Una realtà che, alla luce dell’evoluzione dello scenario geopolitico, della crescente importanza delle infrastrutture sottomarine, della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica, richiede una visione integrata e una capacità di collaborazione tra istituzioni, imprese, ricerca e mondo accademico.

Nel suo intervento, il presidente La Russa richiama inoltre l’importanza di definire politiche di sviluppo, favorire la cooperazione pubblico-privato, sostenere gli investimenti e rafforzare la conoscenza del perimetro economico-produttivo del settore, elementi fondamentali per una governance efficace della dimensione subacquea e per consolidare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e nello scenario globale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dimensione subacquea tutela interessi nazionali sviluppo dell'economia del mare
Vedi anche
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza