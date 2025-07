Mare, Musumeci: "Si è competitivi nel Mediterraneo solo con porti moderni, digitalizzati, con banchine elettrificate"

"Si è competitivi nel Mediterraneo solo con porti moderni, digitalizzati, con banchine elettrificate. La qualità di un porto si misura nel tempo di carico e scarico delle merci. E non siamo soli: Algeria, Marocco, Egitto, Grecia e altri stanno correndo. Per questo serve investire nelle nostre eccellenze: crocieristica, nautica, industria armatoriale. Porti attrezzati, sostegno alle compagnie, rispetto per il mare e qualità: è qui che l'Italia può vincere la sfida globale". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, a margine del IV Summit Nazionale sull'Economia del Mare – Blue Forum, presso Unioncamere, negli Horti Sallustiani a Roma.