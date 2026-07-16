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Mare, Petrucci: "Fondali marini sono una risorsa strategica per Italia"

Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare - (foto ufficio stampa)
Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare - (foto ufficio stampa)
16 luglio 2026 | 17.56
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

"Tutti noi sappiamo che oggi conosciamo solo il 2% dei fondali marini che invece sono una risorsa importante e possono dare un impulso produttivo alle nostre aziende". Lo ha detto Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice. "Ringrazio i ministri Crosetto, Urso e in particolare Nello Musumeci che con la sua visione strategica è riuscito a fare qualcosa di innovativo: penso, ad esempio, al Piano del Mare che contiene interventi strategici da fare sulle nostre coste. Un piano innovativo che è anche una grande occasione di sviluppo per le imprese italiane del settore", ha concluso la senatrice.

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fondali marini risorsa strategica economia del mare
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