Mare, Santanchè: "Turismo nautico in crescita, ora collegare porti e aree interne"

"E' la prima volta che il Ministero del Turismo mette nel piano strategico il turismo del mare, perché è un turismo assolutamente in crescita, con dei dati importanti, sia dal punto della spesa pro capite dei turisti, sia dal punto del numero dei lavoratori. Noi crediamo che bisogna fare una promozione importante, 'Scopri dove ti porto', ad esempio, è una campagna che abbiamo fatto con il Ministero perché vogliamo promuovere non soltanto i porti turistici, ma anche il collegamento tra i porti e le aree interne. Se scopri dove ti porto, arrivi al porto, ma poi ci sono degli itinerari che ti fanno andare nella parte interna, è come un punto di approdo". Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine del IV Summit Nazionale sull'Economia del Mare – Blue Forum, presso la sede di Unioncamere, negli Horti Sallustiani a Roma.