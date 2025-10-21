Marino (Commissione Europea), 'Per dialogare con i giovani servono nuovi linguaggi e canali digitali'

"Per essere davvero efficaci è necessario comprendere il pubblico e conoscere gli strumenti più adatti per raggiungerlo. Iniziative come il Brand Journalism Festival ci aiutano ad avvicinarci a una realtà complessa e in costante cambiamento, per trasmettere in modo più incisivo i valori che vogliamo condividere con i cittadini." Ha detto Alessandra Marino, capo ufficio stampa Commissione Europea in Italia, intervenuta alla presentazione, presso la Camera dei Deputati, del Brand Journalism Festival 2025, che sarà in programma l'11 novembre al Talent Garden di Roma.