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Martini (Nestlé): "Modo di comunicare evolve nel tempo"

"Avere un punto di vista originale è ciò che fa la differenza"

Rosa Martini, Head of Marketing di Nestlé Nutrition & Health - (Foto Adnkronos)
Rosa Martini, Head of Marketing di Nestlé Nutrition & Health - (Foto Adnkronos)
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29 ottobre 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il modo di comunicare cambia molto nel tempo, anche per quanto riguarda la categoria in cui gioca il nostro brand Solgar, che esiste ormai da tantissimi anni e vede un forte coinvolgimento anche del professionista della salute. Oggi, però, il consumatore è diventato molto evoluto e informato, che vuole essere coinvolto”. Lo afferma Rosa Martini, Head of Marketing di Nestlé Nutrition & Health, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano.

“In un’era in cui l’intelligenza artificiale ha ormai un ruolo importante, il rischio non è tanto quello di avere dei contenuti, come poteva essere un tempo, ma quello di non avere un proprio punto di vista e, quindi, di non educare nel modo corretto - aggiunge Martini - Ciò che oggi fa la differenza è proprio avere un punto di vista, esprimere una posizione propria che crei un rapporto di fiducia e di coerenza con l’utente finale. Una voce diventa influente se ha credibilità e coerenza. L’endorsement legato alla scientificità di chi parla, assume un ruolo rilevante. Ci sono tantissime fake news, ognuno propone le proprie ricette di nutrizione ideale, ma la figura del professionista della salute, con la sua esperienza, deve essere una delle voci più credibili perché si basa su competenze scientifiche”.

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