circle x black
Cerca nel sito
 

Mathew Knowles al Wmf 2026, a Bologna il 25 giugno

Ha generato nel corso della sua carriera oltre 5 miliardi di dollari in diversi settori e seguito operazioni di vendita e acquisizione per oltre 100 milioni di dollari

Mathew Knowles al Wmf 2026, a Bologna il 25 giugno
04 maggio 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Arriva in Europa, e in Italia, uno dei protagonisti globali del business e dello sviluppo dei brand: Mathew Knowles sarà l’ospite d’eccezione del Wmf – We Make Future, la Fiera Internazionale e Festival dedicata all’Intelligenza artificiale, alla tecnologia e all’innovazione digitale, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 a BolognaFiere. Imprenditore, investitore e advisor di prestigio internazionale, Knowles ha generato nel corso della sua carriera oltre 5 miliardi di dollari in diversi settori e seguito operazioni di vendita e acquisizione per oltre 100 milioni di dollari, collaborando con alcune tra le più importanti aziende al mondo, tra cui Pepsi, American Express, L’Oréal, Samsung, Amazon e Walmart.

CTA

Accanto all’attività nel mondo corporate, Knowles è noto anche per aver contribuito allo sviluppo di alcune delle icone più riconoscibili e amate della cultura contemporanea, tra cui Beyoncé, Solange e le Destiny’s Child, applicando modelli strutturati alla costruzione, al posizionamento e alla crescita di brand personali e progetti culturali su scala internazionale. Riconosciuto come LinkedIn Top Voice e premiato con il Master of Influence Award dalla National Speakers Association, Knowles affianca oggi alla sua attività imprenditoriale anche un impegno accademico, ricoprendo ruoli presso la Pepperdine University e come Presidential Executive-in-Residence presso la Prairie View A&M University (Pvamu).

“Accogliere Mathew Knowles al Wmf significa portare all’interno della manifestazione una delle figure che, negli ultimi decenni, hanno contribuito a definire modelli di crescita e sviluppo dei brand su scala globale” spiega Cosmano Lombardo, Founder e ceo Wmf – We Make Future. “La sua esperienza, che attraversa industria culturale, business e innovazione, rappresenta un contributo di grande valore per il dialogo internazionale che il Wmf promuove ogni anno tra imprese, professionisti e stakeholder da tutto il mondo", continua.

Il Wmf – We Make Future, che nell’edizione 2025 ha riunito a Bologna oltre 73.000 partecipanti da più di 90 Paesi, insieme a oltre 700 espositori e sponsor e più di 3.000 tra startup e stakeholder dell’open innovation, si sviluppa attraverso un ampio programma di eventi, formazione, business e confronto sui principali temi legati all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale.

La presenza di Mathew Knowles arricchisce dunque il palinsesto della manifestazione, che si sviluppa sull’esplorazione di 14 settori strategici legati alla trasformazione tecnologica, economica e culturale. Tra questi, l’Entertainment & Cultural Industry, l’AI, Digital Business & Media e i temi di Education & Work sono alcuni degli ambiti in cui Knowles potrà offrire la propria visione ed esperienza, maturata nel tempo tra industria culturale, sviluppo di brand e strategie di crescita su scala globale.

Il 25 giugno a BolognaFiere, Mathew Knowles interverrà dunque sul Mainstage, il palco principale del WMF - We Make Future, e terrà un intervento su uno degli stage tematici, offrendo un approfondimento sui modelli di crescita, posizionamento e sviluppo dei brand nei mercati globali. La manifestazione si svolge con il Patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Bologna. Con il supporto del Maeci – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Emilia-Romagna. In partnership con Visit Emilia - Romagna. Con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca ed Esa – European Space Agency. Main Sponsor dell’edizione 2026 Dell Technologies e Intel.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Wmf 2026 Intelligenza artificiale Tecnologia Innovazione digitale Business Sviluppo dei brand
Vedi anche
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza