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Meda (Eicma): "Edizione 2026 sarà la più grande di sempre"

Pietro Meda - (Foto Adnkronos)
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13 ottobre 2026 | 14.45
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

“L’edizione 2026 di Eicma sarà la più grande di sempre. I numeri oggi ci danno delle indicazioni molto positive sulla presenza di espositori, vedremo dal punto di vista del pubblico, ma siamo molto fiduciosi”. Lo ha detto Pietro Meda, presidente di Eicma, partecipando oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.

“Le novità saranno tante, come preannuncia anche il claim ‘Ogni anno una scoperta’, il modo più efficace per rappresentare Eicma. La novità più grande di questa edizione - precisa - è la mostra della MotoGp. Abbiamo una partnership con MotoGP che si chiama Shift Up, siglata al Mugello. Celebriamo la massima categoria con una mostra inedita in cui saranno esposte tutte le più importanti MotoGP della storia, le più importanti della storia del nostro sport”.

Il 74% dei brand presenti all'83 esima edizione sono esteri, quello delle due ruote è infatti “un settore storicamente internazionale. Siamo la fiera più grande al mondo delle due ruote e non potremmo che essere internazionali” - spiega - ma avere il 25% di espositori italiani, con i più grandi marchi presenti, è un dato molto rappresentativo”. “Vorremmo cercare di trasformare la mobilità intorno alla fiera” con soluzioni di mobilità che “possano consentire alle persone di fruire facilmente dell’esposizione -. conclude - Penso non solo alla ricerca di parcheggi ma anche alla possibilità di poter arrivare in fiera con i mezzi pubblici piuttosto che col treno”.

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Fiere Eicma MotoGp Mobilità Internazionalizzazione
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