Mediobanca, da Mps rilancio di 0,9 euro ad azione in Ops

Il cda di Bmps, conclusosi nella serata di ieri, ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell'offerta per Mediobanca. In particolare, ha deciso di riconoscere per ciascuna azione oggetto dell'Offerta portata in adesione un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, (fatto salvo quanto indicato nel documento di offerta pari a n.2,533 azioni Bmps di nuova emissione in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta) e da un corrispettivo aggiuntivo in denaro pari a 0,90 euro per azione portata in adesione. E' quanto si legge in una nota di Mps.