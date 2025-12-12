Secondo Open, la vendita sarà gestita da una casa d'aste romana. Il ricavato stimato è di circa 800mila euro

La premier Giorgia Meloni ha deciso di mettere all'asta parte dei doni ricevuti durante le visite ufficiali all'estero. Scarpe di pitone blu con tacco dorato, statuette e busti di leader internazionali, servizi da tè e altri oggetti in ceramica e argento, inclusi alcuni regali ricevuti da ex presidenti statunitensi come Joe Biden. Ma non solo. È quanto riportato dal sito Open. La scelta riguarda soprattutto oggetti di valore superiore ai 300 euro. Il ricavato stimato è di circa 800mila euro, destinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si legge sempre su Open.

L'asta sarà gestita da una casa d'aste romana (la Bertolami fine art) che tratterrà una commissione del 5% del ricavato, e si svolgerà tra gennaio e giugno del prossimo anno. La decisione è motivata anche da ragioni pratiche: molti di questi oggetti, se conservati, comporterebbero costi di gestione significativi per lo Stato.