circle x black
Cerca nel sito
 

Meloni: "Stabilità politica essenziale per imprese e lavoratori"

'Comparto logistica ha reagito con forza a crisi, esecutivo vi sostiene. Transizione ecologica deve essere compatibile con realtà"

02 dicembre 2025 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La stabilità politica è certamente essenziale permette alle imprese di programmare e investire, innovare e ai lavoratori di guardare con fiducia al futuro, alla nostra economia di mantenere una rotta chiara in mezzo alle crisi, che siamo inevitabilmente chiamati ad affrontare". Lo ha detto il presidente del premier Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all'Assemblea generale di Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile.

"Negli ultimi anni tensioni e conflitti geopolitici hanno inciso sulle catene d'approvvigionamento, sui costi della logistica, eppure il vostro comparto ha reagito con forza e il governo ha scelto di sostenere chi, come voi, non si è arreso e ha continuato a produrre valore", ha detto ancora.

Il settore dei trasporti "è stato spesso colpito da scelte europee più ideologiche che pragmatiche, la transizione ecologica è un obiettivo che ovviamente condividiamo, ma deve essere compatibile con la realtà, deve essere compatibile con i tempi delle imprese, deve essere compatibile con la neutralità tecnologica" ha aggiunto il presidente del Consiglio. L'Europa, sottolinea "non può permettersi di ignorare queste necessità. Serve equilibrio tra tutela dell'ambiente e competitività per proteggere le nostre filiere strategiche e per proteggere la forza del made in Italy e occorre investire in innovazione e tecnologie".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stabilità politica imprese lavoratori economia logistica
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza