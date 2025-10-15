Mézard (Bocconi): "Serve un grande laboratorio europeo per l’intelligenza artificiale"

“L’Europa ha eccellenti ricercatori ma manca un luogo fisico dove possano lavorare insieme: serve un grande laboratorio europeo dedicato all’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Marc Mézard, professore di computer science all’Università Bocconi, durante la diretta Adnkronos da Comolake 2025.

“Abbiamo reti di ricerca e supercomputer, ma per competere con Stati Uniti e Cina dobbiamo creare un centro in cui scienziati, ingegneri e imprese collaborino ogni giorno, sviluppando nuovi modelli e applicazioni”, ha spiegato.

Mézard ha sottolineato che “la sovranità tecnologica passa anche dal controllo dei dati e dei modelli fondamentali: oggi l’Europa deve scegliere se essere consumatore o produttore di intelligenza artificiale”.