Microgame ottiene la certificazione G4 per il Gioco Responsabile

Microgame annuncia di aver ottenuto la prestigiosa certificazione G4 (Global Gambling Guidance Group) per il Gioco Responsabile, "un riconoscimento internazionale che - si spiega in una nota - attesta l'impegno dell'azienda nell'offrire un ambiente di gioco sicuro e responsabile". La certificazione G4 è riservata a operatori di primo piano nel settore del gaming e rappresenta uno standard di eccellenza globale. Questo traguardo, raggiunto dopo un rigoroso processo di valutazione, conferma l'impegno di Microgame nella promozione di pratiche di gioco etiche e trasparenti, focalizzandosi sulla tutela del giocatore e sull’adozione di misure di prevenzione del gioco problematico.

L'ottenimento di questa certificazione conferma il percorso verso la responsabilità sociale d’impresa, con un forte impegno a garantire pratiche di gioco sicure per tutti i propri utenti. Attraverso la messa in atto di politiche di autoesclusione, supporto continuo ai giocatori e misure di protezione dei dati, Microgame conferma il proprio impegno a favore della trasparenza e della sicurezza, tanto per i clienti quanto per i dipendenti.

"Con orgoglio – ha commentato il CEO Microgame, Marco Castaldo - annunciamo il conseguimento della certificazione G4, un riconoscimento che ci inserisce tra i principali operatori del settore, dimostrando il nostro impegno nel promuovere un gioco responsabile e sicuro. Questo traguardo è il frutto di un impegno costante verso l'integrità e la trasparenza, che ci ha permesso di offrire ai nostri clienti un ambiente di gioco conforme ai più alti standard internazionali. Continueremo a investire in innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di mantenere la fiducia dei nostri clienti e di garantire sempre un servizio di qualità.”

Questo nuovo traguardo si aggiunge alle recenti certificazioni ottenute da Microgame, come ISO 9001, ISO 27001 e ISO 26000, che confermano l’impegno continuo dell’azienda per la qualità, la sicurezza, la sostenibilità e l'affidabilità dei processi. Inoltre, nelle scorse settimane è stata conseguita anche la certificazione UNI/PdR 125 per la parità di genere, un ulteriore passo verso la costruzione di una cultura aziendale inclusiva e rispettosa delle diversità.

Microgame "conferma così la sua posizione di leadership nel settore, sempre al passo con i principali gruppi internazionali e promuovendo una visione di gioco responsabile, sostenibile e sicuro".