Milano, Bozzetti (Ffm): "Con Ces Unveiled città rafforza ruolo europeo per innovazione"

"La rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo, produciamo, ci informiamo e costruiamo relazioni. Ospitare per la prima volta in Italia Ces Unveiled assume, in questo scenario, un significato che va oltre il valore della singola manifestazione: porta Milano al centro del confronto sulle tecnologie che stanno trasformando l’economia e la società e ne rafforza il ruolo di punto di riferimento europeo per l’innovazione". Lo afferma in una nota il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a pochi giorni dall'apertura della manifestazione.

Milano "ha le competenze e il tessuto imprenditoriale, universitario e creativo per contribuire a questa trasformazione". Una manifestazione come il Ces Unveiled "può mettere questo patrimonio in relazione con nuove idee, tecnologie e opportunità. Ma il cambiamento riguarda tutti e deve poter coinvolgere anche chi non opera nel settore: per questo la Fondazione si è resa promotrice, insieme a Comune di Milano, Regione Lombardia ed altri importanti stakeholder del territorio, di Ces Unveiled Milan, attraverso un programma di iniziative gratuite che, dal 16 al 21 ottobre, avvicineranno cittadini, imprese e nuove generazioni all’innovazione e all’intelligenza artificiale".

"È questo - ha poi sottolineato Bozzetti - il ruolo che Fondazione Fiera Milano vuole svolgere: attrarre a Milano grandi appuntamenti internazionali e costruire intorno a essi occasioni di conoscenza, confronto e partecipazione, rafforzando il legame tra le fiere e la città". Per il risultato raggiunto, Bozzetti ha ringraziato Agenzia Ice e il presidente Matteo Zoppas "con cui abbiamo lavorato per portare questo appuntamento nella nostra città".