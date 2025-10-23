Milano Cortina 2026, Khalil (Lilly): "Partnership per promuovere salute come valore universale"

"La partnership con Milano Cortina 2026 nasce perché abbiamo una visione condivisa: quella di promuovere la salute come valore universale che richiede impegno, collaborazione e inclusione. Scienza e sport condividono tante cose come l'impegno e la ricerca di superare i limiti". Così Elias Khalil, Amministratore Delegato e Presidente Lilly Italy Hub , ha annunciato la partnership tra Lilly e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'azienda sosterrà l'evento in qualità di Sponsor ufficiale.