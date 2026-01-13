Milano Cortina 2026: Pierini (Coca-Cola Hbc Italia), 'A Gaglianico, Biella, nascono le bottiglie 100% rPET per Milano Cortina 2026'

"Nello stabilimento Coca-Cola HBC CircularPet di Gaglianico, vicino a Biella, lavoriamo la plastica riciclata, rPET, che viene poi recuperata ad uso alimentare con una tecnologia innovativa, trasformando un rifiuto in risorsa". A dirlo Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola Hbc Italia, in occasione dell'incontro con la stampa organizzato a Gaglianico (Biella), in occasione del passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. "Le Olimpiadi sono un contesto – continua Pierini - che ha inoltre determinato un'organizzazione logistica che comprende mezzi elettrici nelle città e mezzi alimentati a biofuel nei territori di montagna, per aiutare a rendere più sostenibili questi Giochi Olimpici".