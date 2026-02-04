circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina: in piazza Regione arriva 'Casa Lombardia' per raccontare Olimpiadi

Dal 5 febbraio al 15 marzo eventi, incontri e momenti di intrattenimento

Milano-Cortina: in piazza Regione arriva 'Casa Lombardia' per raccontare Olimpiadi
04 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piazza Città di Lombardia diventa Casa Lombardia. Per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, la piazza coperta più grande d’Europa aprirà le proprie porte offrendo eventi, incontri e momenti di intrattenimento. “Un punto di riferimento per vivere in maniera particolare un evento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese” ha detto il presidente Attilio Fontana. Dal 5 febbraio al 15 marzo, al fianco dell’‘Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026’, ci sarà anche una media lounge riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni attrezzate dotate di servizio concierge, connettività e materiali editoriali. La proposta è stata ideata da Letizia Fontanelli di Ideaintegrale e da Francesca Russo di DDN, con un intervento firmato da Progetto CMR e il supporto di Fondazione Fiera Milano. Il tutto, come il resto del percorso che accompagnerà le Olimpiadi, sarà seguito da Lombardia Notizie TV, “il nuovo canale informativo della Regione che, in streaming all’indirizzo lombardianotizietv.it – spiega il direttore della Comunicazione Pierfrancesco Gallizzi - diffonderà informazioni sui Giochi e più in generale notizie riguardanti la Giunta regionale”. Ad animare la piazza trova spazio ‘Casa RTL 102.5’ che, in un progetto firmato da Ottagono Green Architecture, ogni giorno con le emittenti RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sarà punto di riferimento per l’intrattenimento. La sera, poi, uno spazio ‘Après-ski’, con una interpretazione urbana del tradizionale momento di incontro post-sportivo, tra socialità, musica e dj-set.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Olimpiadi Paralimpiadi Casa Lombardia Milano Cortina
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza