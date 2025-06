Milano, Ichnusa insieme a Legambiente contro abbandono bottiglie di vetro

Torna la campagna di Ichnusa e Legambiente contro l’abbandono delle bottiglie di vetro nell'ambiente. A Milano, in una due giorni di attività, il birrificio sardo porta non solo il suo messaggio di rispetto e responsabilità, sintetizzato nel claim ‘Se deve finire così - ossia abbandonando per strada la bottiglia in vetro - non beveteci nemmeno’, ma anche l’opera ‘Polpo a rendere’, dell’artista sassarese Andrea D'Ascanio, in arte Sardomuto. La prima giornata è stata dedicata alla pulizia delle zone del capoluogo lombardo più interessate dalla movida, la seconda, invece, alla presentazione delle iniziative con le quali la campagna si concretizzerà lungo l’estate.