circle x black
Cerca nel sito
 

Milano: il futuro della mobilità al centro degli Stati generali dei trasporti

11 novembre 2025 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La mobilità di merci e persone rappresenta sempre più un asset strategico per i territori, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di welfare e accessibilità. Per discutere dello stato dell'arte delle infrastrutture di trasporto pubblico italiane e delle prospettive future, Palazzo Lombardia ha ospitato gli Stati generali dei trasporti, chiamando a raccolta, imprese, territori e istituzioni, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Tra i temi chiave affrontati durante la giornata, organizzata dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia in collaborazione con Fnm, la preparazione della rete di trasporti per le aree interessate dai Giochi Olimpici 2026, il ruolo delle aziende partecipate nello sviluppo della nuova mobilità e le strategie per un territorio più connesso, accessibile e sostenibile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza