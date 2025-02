Milano, L’Oréal Italia inaugura ‘Beauty Hub’, la nuova sede in Piazza Fernanda Pivano 

Si è tenuta oggi a Milano la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di L’Oréal Italia. Presenti al taglio del nastro, oltre alla presidente e amministratrice delegata di L'Oréal Italia Ninell Sobiecka, Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune Milano, Barbara Mazzali, assessore Turismo territoriale e Moda di Regione Lombardia, Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia e Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. Situati in Piazza Fernanda Pivano al civico 1, i nuovi uffici dell’azienda sono stati progettati per garantire il massimo rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, con spazi e tecnologie pensati per ridurre l’impatto ecologico e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, dinamico e ispirato alla nostra missione di bellezza responsabile.