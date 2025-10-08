circle x black
Cerca nel sito
 

Mille e una 'botte', EurHop porta a Roma le migliori birre artigianali da tutto il mondo

Mille e una 'botte', EurHop porta a Roma le migliori birre artigianali da tutto il mondo
08 ottobre 2025 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

C’erano una volta i Mille che fecero l’Italia. Oggi, a Roma, sono mille le birre artigianali pronte a farsi scoprire dal 10 al 12 ottobre al Salone delle Fontane dell’Eur che ospita l’11ª edizione di EurHop – Roma Beer Festival, l’appuntamento che per tre giorni trasforma la Capitale nel cuore pulsante della scena brassicola internazionale. Nel salone principale ci saranno 100 birrai che con i loro birrifici racconteranno al pubblico il meglio della propria terra e della scena artigianale contemporanea. Con due banconi da 50 metri, ciascuno con 500 spine da cui verranno spillate le birre, EurHop si conferma anche quest’anno il ‘pub più lungo d’Europa’ e racconta un’esperienza unica che permette di assaggiare Pale Ale e Pils, Porter e Stout, Sour e Belgian Ale, fino alle interpretazioni più sperimentali. La selezione è curata da Manuele Colonna, tra i massimi esperti italiani, con l’organizzazione di Publigiovane Eventi.

Cento birrifici, mille storie diverse. Ogni birra è un racconto: storie di giovani imprenditori che hanno trasformato una passione in impresa, di territori che ritrovano voce attraverso il malto e il luppolo, di tradizioni straniere che incontrano la creatività italiana. Quest’anno l’Italia sarà rappresentata da circa 80 birrifici, capaci di raccontare le differenze tra Nord e Sud, città e campagna, entroterra e costa: un mosaico che dà la misura della vitalità del settore. Al loro fianco anche alcuni birrifici stranieri che arricchiranno la scena con accenti, tecniche e stili provenienti da Paesi simbolo della cultura birraria. Ogni spina è una coordinata, ogni bicchiere una tappa e ogni stile una città: sarà possibile attraversare il nostro continente senza uscire da Roma, viaggiando tra Lager tedesche e Neipa inglesi, Saison e fermentazioni spontanee belghe, fino alle Italian Pils nostrane.

Le tendenze del 2025. La scena brassicola cambia continuamente insieme ai gusti dei consumatori e alla voglia di sperimentazione dei birrai. Dopo gli anni dominati dapprima dalle calde e alcoliche trappiste belghe, poi dalle luppolature spinte delle Ipa, nel 2025 il trend vira verso l’equilibrio: birre capaci di unire complessità e bevibilità, immediatezza e profondità. Non si tratta di un ritorno al passato, ma di una nuova fase di maturità in cui la ricerca tecnica e la qualità restano alte ma trovano una misura più armonica, un bilanciamento e una valorizzazione di tutti gli ingredienti. Cresce anche l’attenzione alle materie prime locali, all’uso di cereali antichi, al racconto dei territori attraverso malti e lieviti, e la filiera corta diventa un valore riconosciuto: non solo come garanzia di freschezza, ma anche di legame concreto con l’ambiente in cui il birrificio produce. Allo stesso tempo la curiosità spinge a esplorare fermentazioni spontanee, maturazioni in legno e contaminazioni con il mondo del vino o dei distillati, segno che la sperimentazione non si ferma ma si affina. È un panorama, dunque, che restituisce l’immagine di un movimento arrivato a una sua maturità culturale e tecnica, in cui le birre italiane non inseguono più le mode estere, ma si propongono come modelli autonomi, riconosciuti e premiati nei concorsi internazionali. L’Italia artigianale non è più l’outsider: oggi è un riferimento credibile, capace di dettare tendenze e di mostrare come l’innovazione possa convivere con l’identità.

Nuove esigenze, nuove birre. Oltre alle evoluzioni di gusto e di stile, al centro del fermento c’è anche una risposta concreta alle nuove esigenze della società: crescono in misura significativa le birre gluten free, le low alcol e le alcol free. In un mondo in cui una parte crescente dei consumatori privilegia scelte di consumo più leggere o ha necessità dietetiche specifiche, il settore birrario si sposta in direzione di una birra più ‘inclusiva’. Le gluten free ad esempio permettono a chi ha sensibilità o celiachia di godersi la birra senza rinunce. Parallelamente la domanda di varianti a gradazione ridotta o zero alcol si rafforza: secondo studi di mercato il segmento no o low alcol cresce a ritmi sensibilmente più elevati rispetto al comparto tradizionale. In questo senso, dunque, la birra si dimostra molto più flessibile di altri settori: non subisce passivamente i trend ma li incorpora, trasformandosi per includere nuovi pubblici, per abbracciare stili di vita diversi e per rispondere a una richiesta che non è solo di sapore, ma anche di salute e benessere.

Roma Capitale della birra artigianale da mille e una 'botte'. Da mille birre nascono mille storie diverse, mille esperienze, mille occasioni di incontro e di confronto. E partono proprio dalle botti - simbolo di tempo, pazienza e trasformazione - quelle che diventano poi le creazioni più particolari. Così come i Mille unirono l’Italia, le mille birre di EurHop uniscono oggi territori e culture diverse: un atlante liquido in cui ogni bicchiere diventa una tappa. Per tre giorni Roma diventa laboratorio e palcoscenico della birra artigianale, con degustazioni guidate, incontri e masterclass che arricchiscono il programma. EurHop, infatti, non è soltanto un festival ma un punto di riferimento per appassionati e professionisti in cui l’Italia incontra il mondo e insieme costruiscono nuove mappe del gusto. Un racconto che, anno dopo anno continua a scrivere la storia della birra artigianale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
EurHop Roma Beer Festival birre artigianali Roma Eur birrifici imprese giovani
Vedi anche
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza