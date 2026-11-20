La verifica dell'età degli utenti e gli strumenti di parental control dovrebbero essere gestiti direttamente dai sistemi operativi degli smartphone, anziché dalle singole applicazioni. È la posizione espressa da Luca Ferrari, amministratore delegato di Bending Spoons, nel corso di un'audizione al Senato, intervenendo nel dibattito sulla tutela dei minori online e sui sistemi di age verification.

"Il controllo parentale a mio avviso deve essere implementato da Apple e Google perché è estremamente inefficiente che uno ha 50 applicazioni e ogni applicazione ti richiede 'Ma tu quanti anni hai?'", ha spiegato Ferrari durante l'audizione di giovedì 19 novembre davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

Secondo il manager, sarebbe preferibile verificare l'età una sola volta, a livello di dispositivo, e utilizzare questa informazione per regolare automaticamente l'accesso alle applicazioni e ai contenuti. "È molto meglio che me lo chieda quando apro l'iPhone e sia gestito una volta", ha osservato.

Il sistema permetterebbe anche ai genitori di impostare restrizioni centralizzate, senza dover intervenire su ogni singola applicazione. "Quando siamo sicuri che quella persona è un maggiorenne ha accesso a certe cose, se invece i genitori hanno detto no, è un bambino, quindi non dare accesso a determinati contenuti o certi prodotti, o soltanto 8 ore al giorno, è tutto gestito centralmente", ha aggiunto Ferrari.

La proposta si inserisce nel confronto, sempre più acceso in Italia e in Europa, sulle modalità con cui impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e verificare l'età degli utenti senza compromettere la privacy. In Italia, il decreto Caivano ha introdotto l'obbligo di verifica della maggiore età per i siti e le piattaforme che diffondono contenuti pornografici, secondo le regole definite dall'Agcom. Gli obblighi sono entrati in vigore tra novembre 2025 e febbraio 2026, a seconda della sede degli operatori.

Parallelamente, a livello europeo si discute di nuove restrizioni all'accesso dei minori ai social network. La Commissione europea ha proposto, con l'EU Kids Act, regole comuni che prevedono una soglia di 15 anni per l'apertura autonoma di account social, mentre sta promuovendo una soluzione europea per la verifica dell'età, utilizzabile senza comunicare alle piattaforme l'identità degli utenti.

L'intervento del ceo di Bending Spoons porta nel dibattito un ulteriore elemento: a chi debba spettare la responsabilità tecnica dei controlli, se alle singole piattaforme e applicazioni o ai soggetti che sviluppano i sistemi operativi. La soluzione indicata da Ferrari punta su Apple e Google come principali interlocutori per la gestione delle restrizioni nell'ecosistema delle app per smartphone.