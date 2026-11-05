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Mocchio (Uni), "Normazione tecnica serve per parlare la stessa lingua"

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05 novembre 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
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"La normazione tecnica fornisce degli strumenti per il mercato, peraltro sviluppati dal mercato per il mercato stesso, e serve per parlare la stessa lingua, per dialogare nello stesso modo, per far sì che le attività delle imprese siano tra di loro coerenti e quindi standardizzate e interoperabili". Così Elena Mocchio, responsabile innovazione e standardizzazione di Uni, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

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