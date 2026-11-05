Mocchio (Uni), "Normazione tecnica serve per parlare la stessa lingua"

"La normazione tecnica fornisce degli strumenti per il mercato, peraltro sviluppati dal mercato per il mercato stesso, e serve per parlare la stessa lingua, per dialogare nello stesso modo, per far sì che le attività delle imprese siano tra di loro coerenti e quindi standardizzate e interoperabili". Così Elena Mocchio, responsabile innovazione e standardizzazione di Uni, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.