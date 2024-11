Moda, sociologo Ferraresi: “Con il digitale siamo diventati stilisti di noi stessi”

“Il contesto mediatico, il contesto sociale, il contesto digitale, influenzano sempre di più la scelta stilistica delle persone. Non siamo più solo target passivi, ma siamo attori attivi delle nostre scelte e diventiamo un po' tutti piccoli stilisti di noi stessi” ha spiegato Mauro Ferraresi, sociologo e docente dell’università di Iulm in occasione della presentazione del primo osservatorio moda e generazioni “Fashion & identity – Vestirsi senza infrastrutture”, un’indagine esclusiva realizzata da McArthurGlen in collaborazione con BVA Doxa.