circle x black
Cerca nel sito
 

Monaco: "Ai se progettata in modo inclusivo abbatte anche i costi"

Il mercato dell'intelligenza artificiale ha raggiunto 1,8 mld di euro nel 2025, con una crescita del +50% rispetto all'anno precedente

prof.ssa Maria Paola Monaco - uff stampa
prof.ssa Maria Paola Monaco - uff stampa
24 giugno 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un mercato che ha raggiunto 1,8 miliardi di euro nel 2025, con una crescita del +50% rispetto all'anno precedente. Il 71% delle grandi imprese italiane ha avviato almeno un progetto di AI. Ma solo una su cinque la utilizza in modo pervasivo nelle proprie funzioni. Verso Innovation Center (spinoff dell'Università di Firenze) in collaborazione con NeXt Nuova Economia per Tutti, alla facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata il mondo delle aziende ha incontrato quello della ricerca per studiare un punto di convergenza tra innovazione tecnologica, impatto ambientale misurabile e nuovi modelli di lavoro.

Tra le relatrici e i relatori, anche Maria Paola Monaco (Professoressa Diritto del Lavoro Unifi, Delegata della Rettrice all'inclusione diversità e comunicazione e Co-fondatrice Verso Innovation Center). “La premessa fondamentale - dice - è che l’intelligenza artificiale non è mai soltanto una tecnologia. In una grande impresa, entra nei processi, nella distribuzione delle responsabilità, nel rapporto tra persone e dati, nella qualità del servizio, nella sicurezza, nella sostenibilità e anche nel modo in cui il lavoro viene progettato”. Nel suo intervento, ha spiegato come equità di genere e innovazione digitale debbano coesistere per supportare i percorsi di inclusione sociale, individuando cinque condizioni essenziali legate all’utilizzo dell’AI: “La finalità: migliorare qualità, sicurezza, sostenibilità, accessibilità e benessere organizzativo. La supervisione umana: aumentare la capacità decisionale delle persone, non sostituire il giudizio umano. La qualità dei dati: se incompleti, distorti o non aggiornati possono produrre discriminazioni indirette. La partecipazione: l’AI deve essere non solo capita da chi la usa, ma anche corretta da chi conosce il processo reale. L’accessibilità: l’AI deve rendere i servizi più personalizzati, più comprensibili”. Infine, c’è il capitolo legato ai costi. “Una AI progettata in modo inclusivo può ridurre i costi derivanti dagli errori decisionali, dalla mancata valorizzazione dei talenti, dagli infortuni dovuti a compiti ripetitivi, dell'assenteismo e persino dal contenzioso legato a pratiche discriminatorie”.

Senza dimenticare mai che c'è anche un altro elemento che spesso viene trascurato: il costo della non inclusione. “Un'organizzazione - spiega la Professoressa Monaco - che introduce l'AI senza coinvolgere i lavoratori, senza formazione e senza adeguate garanzie, produce inevitabilmente resistenze, conflitti, turnover, perdita di competenze e riduzione della fiducia interna. Sono tutti costi economici molto concreti. Al contrario, un’AI progettata in modo inclusivo può ridurre altri costi: quelli derivanti dagli errori decisionali, dalla mancata valorizzazione dei talenti, dagli infortuni dovuti a compiti ripetitivi, dell'assenteismo e persino dal contenzioso legato a pratiche discriminatorie. In questa prospettiva nell’ambito della gestione delle risorse umane l'equità non rappresenta un costo aggiuntivo rispetto all'innovazione, ma una condizione per renderla sostenibile nel tempo. L'investimento in trasparenza, formazione, partecipazione e benessere organizzativo non rallenta l'adozione dell'AI: ne aumenta le probabilità di successo”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligenza Artificiale Mercato dell'IA Inclusione Sociale Equità di Genere Innovazione Digitale
Vedi anche
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento
news to go
Pensioni, sale età media per uomini e donne: il dato
Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza