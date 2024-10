Moncler e Mercedes-Benz ampliano collaborazione a sfilata 'The City of Genius'

Mercedes-Benz e Moncler hanno compiuto un passo avanti nella loro collaborazione. Durante Lo spettacolo 'The City of Genius' a Shanghai il 19 ottobre scorso, oltre al lancio della campagna del marchio, 'Past Forward. Where the Future is Driven by the Past', i partner hanno svelato un'opera d'arte unica, 'Project G-Class Past II Future', interpretata da Nigo. Ispirandosi a una Classe G degli anni '90 completamente restaurata, Nigo ha reinterpretato numerosi elementi di design, sia interni che esterni, per far rivivere il design e portarlo nel panorama culturale attuale. La Classe G Past II Future è un nuovo modello di Classe G con una tiratura limitata di sole 20 auto, ispirato all'opera d'arte.

Durante la sfilata, il pubblico ha anche avuto un'anteprima della nuova collezione di moda urbana e gender-neutral di Moncler, disegnata da Mercedes-Benz e Moncler insieme a Nigo. Sia la Classe G in edizione limitata che la capsule collection saranno lanciate nell'aprile 2025. Oltre a Mercedes-Benz e Nigo, l'evento di Shanghai ha ospitato anche diversi artisti, che hanno presentato le rispettive collaborazioni con Moncler: A$AP Rocky e Willow Smith, Edward Enninful (Obe), Frgmt di Hiroshi Fujiwara, Gilga Farm di Donald Glover, LuLu Li e Palm Angels. Oltre alla lineup Moncler Genius 2024, sono state presentate vetrine speciali da Rick Owens e Jil Sander.

"L'immenso talento creativo di Nigo e la nostra co-creazione con Moncler ci stanno portando in un contesto urbano entusiasmante. La Mercedes-Benz Classe G Past II Future è una nuova "rivisitazione" molto speciale della nostra icona. Questa edizione limitata è una nuova interpretazione dello stile degli anni '90 e del carattere che ha reso la Classe G un’icona senza tempo. Passare dall'arte ispiratrice a prodotti coinvolgenti segna un passo importante nella nostra cooperazione creativa e offre una nuova esperienza del brand catturata dallo spirito del tempo". Bettina Fetzer, Vice President Comunicazione & Marketing Mercedes-Benz AG

La creazione di Nigo è la seconda opera d'arte nata dalla collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler. Come il Project Mondo G, lanciato in occasione della sfilata 'The Art of Genius' di Moncler a Londra nel febbraio 2023, quest'opera d'arte fonde l'estetica trapuntata distintiva del piumino Moncler con l'inconfondibile spigolosità della Classe G. "Per me gli anni '90 sono stati tra i decenni più influenti dal punto di vista culturale e creativo - dice Nigo -. La musica elettronica e la scena hip-hop sono nate come una nuova espressione del carattere urbano. Volevo integrare quell'atmosfera e quell'energia nel design del Project G-Class Past II Future, interpretando quell'eredità per una nuova era contemporanea".