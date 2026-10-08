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Morbidelli (Angelini Academy): "Vogliamo trasformare la formazione in un laboratorio di ricerca per capire come migliorare' l'apprendimento"

08 ottobre 2026 | 06.59
Redazione Adnkronos
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"Angelini Academy è un hub di innovazione, dove nuovi contenuti, interdisciplinarietà e intelligenza artificiale si incontrano con la ricerca sull'educazione". Marco Morbidelli, CEO di Angelini Academy, illustra la nuova direzione dell'Academy e l'accordo triennale con University College London (UCL), presentato a Londra, a Casa Italia, sede dell'Ambasciata italiana. La partnership punta a studiare i processi di apprendimento e a sviluppare nuovi modelli di formazione, mettendo in relazione ricerca, neuroscienze e mondo dell'impresa.

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