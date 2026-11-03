Moto, Royal Enfield apre il calendario delle conferenze stampa di Eicma 2026

È Royal Enfield ad aprire il calendario delle conferenze stampa di Eicma 2026, presentando la propria visione per il futuro a coronamento di un anno speciale, quello del suo 125° anniversario. Un racconto che intreccia tradizione, innovazione e passione per le due ruote, nel segno della filosofia Pure Motorcycling. Protagonista la nuova Himalayan 750, prima Royal Enfield con motore bicilindrico da 743 cc, che apre una nuova frontiera nel segmento adventure. Al suo fianco debutta la Continental GT 750, evoluzione più sportiva e performante dell'iconica café racer. Spazio anche alla mobilità elettrica con la Flying Flea S6, scrambler della famiglia City+ pensata per spingersi oltre i confini dell'esplorazione urbana. La dimensione custom e lifestyle del brand trova espressione nella Shotgun 650 “Son of a Gun”, esclusiva collaborazione con Deus Ex Machina prodotta in soli 100 esemplari, e nella nuova collezione Apparel 1901, che introduce la rinnovata identità visiva del marchio.

Commentando la presenza del marchio a Eicma, B. Govindarajan, Managing Director di Eicher Motors Ltd. e Chief Executive Officer di Royal Enfield, ha dichiarato: “Da 125 anni Royal Enfield continua a evolversi, rimanendo profondamente fedele alla propria filosofia Pure Motorcycling. A Eicma presentiamo una visione orientata al futuro, che unisce la nostra tradizione stilistica a un'ingegneria sviluppata intorno alle esigenze e all'esperienza dei motociclisti. I modelli e i progetti presentati testimoniano il nostro impegno nell'ampliare la gamma, far evolvere le tecnologie e offrire alla nostra community un ecosistema culturale sempre più ricco e coinvolgente”.