circle x black
Cerca nel sito
 

Movimprese, nel secondo trimestre 33mila attività in più

Trainano servizi e costruzioni In ripresa l’artigianato (+5mila)

Operai - fabbrica - (Canva)
Operai - fabbrica - (Canva)
23 luglio 2026 | 12.15
Alessandro Remia
LETTURA: 1 minuti

Il secondo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema imprenditoriale italiano. Tra aprile e giugno il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese è positivo per 32.709 unità, risultato di 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni (al netto delle cancellazioni d'ufficio). Il tasso di crescita si mantiene al +0,56%, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate. Nel corso del trimestre, le imprese artigiane hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di +5.201 unità e un tasso di crescita del +0,43%, portando lo stock totale a 1.226.925 imprese. Questi i dati che emergono da Movimprese, l'analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Imprese Movimprese secondo trimestre saldo nuove aperture chiusure
Vedi anche
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza