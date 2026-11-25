“L’ingresso di Multitrax nel Consiglio dei Soci di Alis rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Associazione, che continua ad accogliere realtà imprenditoriali capaci di coniugare esperienza, innovazione e attenzione alle esigenze concrete degli operatori del settore. Diamo il benvenuto a un’azienda che si distingue per la sua specializzazione nel comparto dei rimorchi e semirimorchi e per la capacità di introdurre sul mercato italiano soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Particolarmente significativo è l’impegno nella diffusione dei semirimorchi a doppio piano, una soluzione innovativa che consente di ottimizzare la capacità di carico, migliorare l’efficienza operativa e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività di trasporto. L’attenzione all’innovazione si traduce inoltre nella ricerca di tecnologie avanzate, nell’ampliamento delle possibilità operative dei veicoli e nello sviluppo di servizi orientati alla continuità e all’efficienza delle flotte. Siamo convinti che le competenze e la visione imprenditoriale di Multitrax potranno favorire nuove sinergie tra gli associati, sostenendo un modello logistico sempre più moderno, competitivo e orientato alla sostenibilità economica e ambientale”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, commenta l’ingresso di Multitrax nel Consiglio dei Soci dell’Associazione.

“Entrare a far parte del Consiglio dei Soci di Alis è per noi un orgoglio e una responsabilità, che viviamo come ulteriore stimolo per la nostra missione di introdurre soluzioni innovative nella logistica nazionale. Con Alis condividiamo l’orientamento a due stakeholder fondamentali: la Natura, che ci impone di ridurre l’impatto delle nostre attività, e il Paese, la cui competitività internazionale è strettamente legata all’efficienza dei modelli logistici. L’attività dell’Associazione ha sempre costituito una fonte di ispirazione decisiva per la nostra Azienda. Con la partecipazione al Consiglio dei Soci entriamo ora in un luogo di ascolto strategico delle esigenze del mercato, con l’obiettivo di mettere in condivisione le competenze e costruire attraverso il confronto relazioni sinergiche che possano contribuire allo sviluppo dell’intero comparto”, sottolinea Alberto Maggi, Amministratore Unico di Multitrax.

Fondata a Cremona nel 1996, Multitrax è una realtà di riferimento nel mercato italiano dei rimorchi e semirimorchi, specializzata nell’importazione e nella distribuzione di veicoli e soluzioni innovative per il trasporto e la logistica. Grazie ad una lunga esperienza e a consolidate collaborazioni con importanti costruttori europei, l’azienda offre un sistema integrato di servizi che comprende vendita di rimorchi e semirimorchi nuovi e usati, noleggio, ricambistica e assistenza specializzata, affiancando le imprese nella scelta delle soluzioni più adatte alle rispettive esigenze operative.

Importatrice esclusiva dei marchi premium Feldbinder, D-Tec, Kraker e Royal Burgers, Multitrax si è posta negli anni la missione di favorire l’introduzione in Italia di sistemi innovativi con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione del trasporto pesante e all’efficientamento dei modelli logistici del Paese. Tra gli esempi della sua attività figura la diffusione in Italia dei semirimorchi a doppio piano Royal Burgers, una tecnologia che permette di sfruttare in modo più efficiente lo spazio disponibile, favorendo l’ottimizzazione dei viaggi e delle risorse impiegate: grazie al doppio piano, con ciascun livello alto 1,82 metri, e alla possibilità di caricare fino a 55 europallet, la capacità di carico è aumentata infatti fino al 60% rispetto ai semirimorchi tradizionali, riducendo le emissioni di CO2 fino al 40% e permettendo di svolgere in due viaggi il lavoro di tre.

Divenuta Società Benefit nel 2022, Multitrax integra nella propria strategia imprenditoriale obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, contribuendo alla diffusione di una cultura del trasporto fondata su innovazione, affidabilità e competitività.