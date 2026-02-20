circle x black
MyPlant & Garden 2026: Randazzo, 'vi aspettiamo a Dubai'

20 febbraio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
"La manifestazione a Milano è internazionale, ma lo è ancor di più grazie all'appuntamento di Dubai, la cui prima edizione si è svolta nel 2025. Ora stiamo preparando la seconda edizione di MyPlant & Garden Dubai, che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2026. Vi aspettiamo". Lo ha detto Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, all'edizione 2026 di 'MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde', in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio.

