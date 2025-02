Myplant & Garden, Randazzo: “Presente tutta la filiera del florovivaismo, riferimento per tutto il settore”

“I numeri degli espositori sono diventati molto importanti. Abbiamo più di 800 marchi presenti, quasi 60mila metri quadri di esposizione e tutti i settori del florovivaismo, del paesaggio, della manutenzione, del fiore, della decorazione, è presente tutta la filiera a 360 gradi ed è una manifestazione fortemente di riferimento per tutto il settore”. Lo ha detto Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato di Myplant & Garden, in occasione della prima giornata di lavori della IX edizione di Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde, l’appuntamento professionale tra i più importanti al mondo per le filiere del florovivaismo, in programma a Fiera Milano Rho, dal 19 al 21 febbraio 2025.