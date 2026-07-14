Nasce EHI, la nuova Spac per valorizzare il potenziale delle Pmi italiane

Nasce 'EHI', la nuova Spac ideata dal team Capital Markets di illimity, oggi parte del Gruppo Banca Ifis e guidata da Raffaele Zingone, con l'obiettivo di individuare una Pmi italiana ad alto potenziale e accompagnarne il percorso di crescita attraverso una business combination. Promotori dell'iniziativa sono Mauro Girardi, che assumerà anche il ruolo di amministratore delegato della Spac, e Borgosesia, attraverso la holding Alfiere. L'apertura del book è prevista per oggi. L'operazione punta a raccogliere almeno 30 milioni di euro e si rivolge a società italiane con un equity value compreso tra 40 e 100 milioni di euro, caratterizzate da modelli di business profittevoli, solide basi industriali e concrete prospettive di crescita. "La nascita di EHI - si legge in una nota - si inserisce in una fase in cui molte Pmi italiane affrontano passaggi generazionali, processi di managerializzazione e rafforzamento patrimoniale. Esigenze che richiedono capitale paziente, capacità di execution e assetti di governance adeguati".

Il progetto nasce dalla convinzione che il tessuto imprenditoriale italiano esprima numerose Pmi di qualità con un significativo potenziale di crescita ancora da valorizzare. EHI intende accompagnare queste imprese in una nuova fase di sviluppo, mettendo a disposizione capitale, competenze e accesso al mercato dei capitali. "L'iniziativa - prosegue la nota -rappresenta una delle prime operazioni attraverso cui il Gruppo Banca Ifis rafforza la propria presenza nel mercato dei capitali dedicato alle Pmi italiane, ampliando il supporto alle imprese oltre il tradizionale ambito del credito e affiancando gli imprenditori con strumenti di equity, advisory strategica e accesso al mercato dei capitali. A differenza di un modello focalizzato esclusivamente sull'apporto di risorse finanziarie, EHI mette a disposizione una piattaforma di competenze che comprende pianificazione strategica, sviluppo industriale e accesso ai mercati dei capitali".

Girardi, 'Obiettivo accompagnare imprese in percorso di sviluppo sostenibile'

La ricerca della società target sarà orientata verso Pmi italiane con un solido posizionamento competitivo e un potenziale di crescita ancora inespresso, che possano beneficiare dell'apporto di capitale, di un rafforzamento organizzativo e dell'accesso al mercato dei capitali per accelerare il proprio sviluppo. L'Ipo prevede, inoltre, l'assegnazione gratuita di warrant strutturati in modalità sostanzialmente cashless. Per ogni 100 azioni sottoscritte saranno attribuiti 5 warrant in sede di Ipo e ulteriori 45 warrant al perfezionamento della business combination, esercitabili nei cinque anni successivi all'operazione.

"L'obiettivo di EHI è individuare imprese che abbiano tutte le caratteristiche per crescere ulteriormente e accompagnarle in un percorso di sviluppo sostenibile - commenta Mauro Girardi, tra i promotori dell'iniziativa -. Oggi il capitale rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente: è l'integrazione tra risorse finanziarie, governance e competenze manageriali a fare la differenza nella creazione di valore. Con EHI vogliamo offrire alle Pmi italiane un partner di riferimento capace di accompagnarle in questa evoluzione". "L'iniziativa si fonda anche sull'analisi dell'attuale panorama delle PMI italiane quotate, che evidenzia come molte aziende dispongano di importanti competenze industriali ma possano beneficiare di un ulteriore rafforzamento organizzativo e gestionale", conclude la nota.